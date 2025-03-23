Астрахань, 23 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В Астраханской области обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки украинских беспилотников. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба администрации Ахтубинского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Тем не менее власти предупреждают, что в некоторых местах обнаружены осколки упавших БПЛА, к ним нельзя подходить и необходимо сразу вызвать экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 23 марта российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них 20 — над Астраханской областью.

Кроме того, губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что обломки украинского дрона повредили жилое здание и автомобиль. Он добавил, что службы радиоэлектронной борьбы и ПВО отработали штатно, отбив атаку.