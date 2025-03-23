Чернигов, Украина, 23 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Удар нанесли по тренировочному городку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Десна в Черниговской области Украины. Об этом 23 марта рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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«В (Черниговской. — Прим. ред.) области прилетело в пгт Десна. Десна — удивлен, наконец, через три года <конфликта> вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место — «Городок», — пояснил подпольщик.

Лебедев добавил, что там расположено большое количество казарм и учебных зданий, поля с мишенями, автодром больших размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, масштабные склады с боеприпасами.

Кроме того, по словам Лебедева, в этом городке проходят обучение операторы беспилотников. При этом почти все инструкторы являются иностранцами.

Минобороны пока не дало официального комментария по этому поводу. Кроме того, оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее, 22 марта, координатор подполья рассказал, что российские военные ударом дрона обесточили ремонтную базу военной техники украинских формирований на запорожском направлении. Он рассказал, что после удара на участке районных электросетей отключились вышки ретрансляторов у подразделений дронов украинских формирований, в результате чего удалось нанести серию ударов по военным объектам противника.

19 февраля Лебедев сообщал, что около 15 украинских военных были ранены и ликвидированы в результате удара в селе Николаевка Черниговской области. Он рассказал, что военнослужащие ВСУ разместились на территории свинофермы.