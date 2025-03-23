Санкт-Петербург, 23 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Представители Эрмитажа предупредили о возможном запрете профессиональных фотосессий в музее из-за некорректного поведения посетителей. Данное заявление 23 марта опубликовано в Telegram-канале музея.

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Отмечается, что в Эрмитаже регулярно проходят свадебные и постановочные фотосессии, однако такое мероприятие возможно исключительно при покупке специального билета. Представители музея объясняют это тем, что любая съемка в интерьерах требует особого внимания Службы безопасности и смотрителей.

Подчеркивается, что данная услуга позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России. Поводом для такого обращения стало некорректное поведение двух посетительниц, пожелавших провести фотосессию в залах.

«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фешен-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — добавили в Эрмитаже.

Представители музея заявили, что сообщение одной из этих посетительниц в ее блоге о том, что их не пустили в Эрмитаж, ложное.

«Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа. Этот пост вызвал большой интерес у СМИ и множество комментариев», — отмечается в сообщении.

Сотрудники считают такое поведение девушек провокационным, так как эта история помогла поднять рейтинг блога посетительницы. Также подчеркивается, что Эрмитаж с удовольствием готов встречать всех своих гостей, однако не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта блогер Алекса заявила, что ее не пустили в музей, сочтя ее одежду слишком нарядной. По утверждению девушки, она отправилась с подругой в Эрмитаж, но их не пропустили. Как видно на опубликованном блогером видео, сотрудница музея объяснила гостьям, что они одеты как для профессиональной съемки. Алекса возражала, что у нее нет с собой камеры. На это сотрудница ответила, что фотосессия может быть сделана с помощью телефона. Блогер со своей стороны отметила, что в залах многие люди проводят съемку на телефон. Она же пришла с другой целью.

Сотрудница Эрмитажа предложила девушкам сменить наряд на повседневный, тогда они смогут беспрепятственно осмотреть экспонаты. Москвичка сообщила, что они с подругой «так пришли» и переодеться им не во что.

Подруга сняла Алексу на телефон, чтобы продемонстрировать ее нарядный образ. Блогер была одета в прямую длинную белую юбку, блузку кремового цвета с высоким воротником, черный удлиненный пиджак, золотистые остроносые туфли. В ушах девушки — крупные золотистые круглые серьги, в руках — черная сумочка. При этом на вещах блогера заметны бирки.