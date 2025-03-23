Вашингтон, 23 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами 21 марта допустил не менее девяти неточных утверждений. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

CHRIS KLEPONIS/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

По данным телеканала, глава Белого дома завысил число полученных им на президентских выборах 2024 года голосов, заявив о 80 млн проголосовавших за него, в то время как в реальности это 77,3 млн голосов. Трамп также заявил, что США направили Украине 350 млрд долларов помощи, в то время как, по информации Кильского института, она составляет порядка 129 млрд долларов.

Американский лидер также заявил про строительство нового завода Honda в штате Индиана, а компания подтвердила только факт модернизации уже существующих мощностей. Республиканец заявлял, что сумма торгового дефицита США с Китаем превысила 1 трлн долларов, однако официальные данные свидетельствуют о торговом дефиците в 263 млрд долларов.

Как утверждает CNN, президент США также завысил количество прибывших в страну при экс-главе Белого дома Джо Байдене мигрантов, заявив о 21 млн приезжих, хотя, по данным официальной статистики, их менее 11 млн. Трамп также заявил о 300 тыс. ежегодно умирающих от одного из синтетических наркотиков человек, но, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, их число составляет около 52 тыс.

Глава Белого дома говорил о том, что страны НАТО «не платили по счетам» до его прихода к власти, однако установленный целевой показатель в 2% ВВП был не обязательным требованием, а только ориентиром. Телеканал также счел спорными слова Трампа о введении Канадой 270% тарифов на молочную продукцию из США, потому что американский лидер не уточнил, что эти пошлины применяются только при повышении квот, установленных в подписанном им самим соглашении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта агентство Bloomberg написало, что внешняя политика Трампа шокировала многих союзников США. Отмечалось, что некоторые традиционные союзники Вашингтона уже рассматривают возможность пересмотра своей позиции по обмену разведданными с американской стороной.

Ранее в этот же день американский журнал Newsweek сообщил, что глава Белого дома может расколоть НАТО даже без выхода США из альянса. По словам авторов публикации, для этого Трамп может просто заставить остальных членов блока усомниться в приверженности США статье 5 Договора НАТО о коллективной обороне.