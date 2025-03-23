Вашингтон, 23 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Система спутниковой связи Starlink не допускается к работе в Южно-Африканской Республике (ЮАР), потому что ее основатель не является черным. Об этом 22 марта заявил американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

Matt Rourke/AP/TASS Американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск

«Starlink не может получить лицензию на работу в Южной Африке только потому, что я не черный. Разве это правильно?»— возмутился он в своей в соцсети X.

Он также заявил о том, что в ЮАР существует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения.

«Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?» — добавил он.

По его словам, эта партия провела мероприятие, на котором открыто звучали лозунги, призывающие к насилию над белыми фермерами, проживающими в стране. Американец также прикрепил видеозапись с этого собрания к своей публикации.

В январе власти ЮАР приняли закон об изъятии земли в случаях, если она не используется или ее перераспределение отвечает общественным нуждам. Отмечается, что решение было принято для исправления ошибок, совершенных в стране в период апартеида, когда у чернокожего населения отбирали территории и против воли переселяли на другие.

Как передавало ИА Регнум, весной 2024 год Starlink прекратила работу в ЮАР, потому что власти не выдали компании соответствующую лицензию, так как, согласно законодательству страны, минимум 30% компании должно принадлежать представителям групп, подвергавшихся дискриминации.

В феврале южноафриканская политическая партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) послала главу DOGE к черту за призыв объявить преступником ее лидера Джулиуса Малему. Уточняется, что Маск обвинил Малему в расизме и призывах убивать белое население ЮАР. Бизнесмен также потребовал объявить политика международным преступником.

7 марта Маск также отмечал, что в ЮАР было принято 140 законов, направленных против светлокожего населения, а его цвет кожи является причиной, по которой спутниковая связь Starlink не работает в ЮАР.