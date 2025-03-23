Лондон, 23 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Странам Европы необходимо заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такое мнение 23 марта высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — отметил он в интервью газете The New York Times.

Стармер заявил, что отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Украину беззащитной. По его мнению, именно Европа должна взять на себя обязанность по обеспечению этих гарантий.

При этом британский премьер положительно оценил деятельность президента США Дональда Трампа, направленную на разрешение конфликта. Он добавил, что Лондон и Вашингтон «связаны так, как не связаны никакие две другие стороны».

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта представитель Стармера заявил об интенсификации Лондоном работы по формированию «миротворческих сил» для отправки на Украину. По его утверждению, представители британского военного руководства на следующей неделе планируют встретиться для обсуждения действий воинского контингента, который якобы может быть направлен на Украину. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

О сдерживании РФ последнее время активно говорит и президент Франции Эммануэль Макрон. 5 марта он назвал Россию угрозой для Европы и призвал союзников начать обсуждение темы защиты с помощью французского ядерного оружия. Президент также допустил, что США могут оказаться не на стороне ЕС. 18 марта французский лидер заявил, что к 2035 году во Франции развернут гиперзвуковые ракеты ASN4G для сдерживания России. Этим вооружением планируют оснащать истребители Rafale F5.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта очередной раз опроверг заявления Запада о планах России напасть на Европу. Он назвал это чушью и бредом. Подобная истерия нужна, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.