Новая Каховка, Херсонская область, 23 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Один человек получил ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом 23 марта сообщили в региональных экстренных службах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков в Новой Каховке пострадал мужчина 1951 года рождения, он лично обратился за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ с осколочным ранением обеих голеней», — процитировало сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что за сутки по левому берегу Днепра Херсонской области украинские войска нанесли 40 артиллерийских ударов, 14 из которых — в ночное время.

ВСУ атаковали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Сергеевка, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Маячка, Старая Маячка.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта из-за обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек. В Алёшках при артобстреле жилого сектора пострадала женщина 1950 года рождения. Еще два человека получили ранения из-за массированной атаки дронов по Алёшкинскому округу. Кроме того, в селе Песчаном пострадали двое мужчин 1981 года рождения. Все они были госпитализированы.

9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. На рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.