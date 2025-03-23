Москва, 23 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Мытье машин в неположенных местах грозит штрафом от 10 тыс. рублей и выше. Об этом 23 марта рассказал доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

dpa/picture-alliance/Silas Stein/TASS

Он напомнил, что россияне, планируя мыть автомобиль, должны учитывать требования действующего законодательства — как федерального, так и регионального.

«В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — процитировал Тишакова «Прайм».

Он напомнил, что по закону мытье автомобиля запрещено в лесах и у водоемов.

При этом в регионах местные нормативные акты содержат более подробную информацию о том, какие санкции полагаются за то или иное нарушение. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, за мытье транспортных средств вне специально отведенных мест на территории города предусмотрен штраф в размере 1–3 тыс. рублей. Аналогичное нарушение в Подмосковье грозит штрафом в 3–5 тыс. рублей.

Как отметил Тишаков, во дворах и на дачных участках за мытье автомобиля предусмотрен штраф от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (по ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5–1% от кадастровой стоимости участка на нецелевое использование земли (по ст. 8.8 КоАП). В последнем случае минимальный размер штрафа составляет 10 тыс. рублей, напомнил юрист.

Как передавало ИА Регнум, с нового года в России на 50% увеличились штрафы за превышение скорости — до 7,5 тыс. рублей. В начале марта МВД России заявило, что нового ужесточения санкций за превышение средней скорости пока не планируется. Официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила, что в Правилах дорожного движения и КоАП отсутствует само понятие «средней скорости».