Москва, 23 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Республикой Крым. Об этом 23 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дрон противника был сбит около 08:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 марта силы ПВО армии России нейтрализовали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ. Из этого числа 29 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 20 беспилотников — над Астраханской областью и по три дрона — над Воронежской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона было сбито над Крымом и еще по одному над территорией Курской и Саратовской областей.

Днем 22 марта российские военные ликвидировали украинский беспилотник над Курской областью. Уточнялось, что для этого были задействованы дежурные средства ПВО.