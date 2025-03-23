Краснодар, 23 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Для работ по ликвидации крупного пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, вспыхнувшего после падения обломков дрона в ночь на 19 марта, привлекли четыре пожарных поезда. Об этом вечером 22 марта сообщил региональный оперативный штаб.

МЧС России/ТАСС

«К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе привлекли четыре пожарных поезда. Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб продолжают ликвидацию возгорания на одном из резервуаров на площади 1250 кв. метров и охлаждают остальные с целью недопущения распространения огня. В работах по тушению пожара участвуют 473 человека и задействовано 189 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта на нефтебазе в Краснодарском края ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров, площадь возгорания на тот момент составляла 2 тыс. кв. метров. Украинские формирования в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу у станицы Кавказской Краснодарского края, после чего там вспыхнул сильный пожар.

Позднее, в ночь на 21 марта, на объекте произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. В результате два человека пострадали.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Глава государства поддержал предложение прекратить удары по энергетическим объектам и отдал российским военным соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил, что поддерживает предложение американского лидера. По его утверждению, Украина якобы всегда выступала в поддержку отказа от атак на энергообъекты.

После приказа Путина армия России сбила семь собственных дронов, выпущенных в сторону Украины. При этом украинские формирования уже в ночь на 19 марта ударили тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, а 21 марта подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Вечером того же дня украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадали два человека.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять киевскому режиму. Ситуация показала, чего стоят слова Зеленского и других представителей Киева, подчеркнул представитель Кремля.