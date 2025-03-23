Новороссийск, Краснодарский край, 23 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Спасатели смогли сократить площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске до 1 тыс. квадратных метров, к тушению привлечены все необходимые силы и средства. Об этом 23 марта сообщает мэрия города.

Telegram/Администрация МО город-герой Новороссийск

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы три автоцистерны, десять водовозок, 15 самосвалов, четыре бульдозера и три экскаватора. На месте также работает оперативный штаб, ситуация находится под контролем.

«Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом. Самосвалы уже совершили 3,2 тысячи рейсов и отсыпали 46,5 тысячи кубических метров грунта», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта площадь пожара на полигоне уменьшилась до 1700 квадратных метров. На тот момент в работах по ликвидации возгорания участвовали 90 человек и были задействованы 43 единицы техники.

Днем 19 марта на территории промзоны и складов в подмосковных Химках загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, на место прибыли сотрудники противопожарных служб.