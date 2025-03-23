Нефтекамск, Башкирия, 23 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Из горящего торгового комплекса «Центральный» в Нефтекамске эвакуированы 265 человек. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС РФ

Отмечается, что пострадавших нет, а открытое горение на данный момент ликвидировано.

«Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее 23 марта в ТК «Центральный» вспыхнул пожар в магазине бытовой техники, затем быстро распространился по другим помещениям. Возгоранию был присвоен повышенный ранг.

Сотрудники экстренных служб локализовали огонь на площади 500 кв. м., в ходе тушения были задействованы 40 человек и 16 единиц техники.