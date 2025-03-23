Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержанного по подозрению в коррупции и терроризме. Об этом 23 марта сообщил телеканал A Haber.

Oliver Berg/dpa/Global Look Press Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

В отношении градоначальника ведутся два расследования. Первое расследование касается возможной связи одной из городских структур с Рабочей партией Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции). Имамоглу обвинили в пособничестве организации. Второе расследование затрагивает коррупционное создание преступной организации, мошенничество на торгах и взяточничество.

«Судья оценил доказательства по обоим расследованиям и принял решение об аресте Имамоглу», — указано в сообщении.

Суд принял решение об аресте из-за возможного побега мэра и попытках скрыть доказательства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тыс. человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими. Нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться, подчеркнул он.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.