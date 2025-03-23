Москва, 23 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии является предвзятым и политически мотивированным. Об этом 23 марта заявили в пресс-службе МИД РФ.

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«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную… в развязанной коллективным Западом гибридной войне против России», — сообщили в ведомстве в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что, если приговор Тордену вступит в силу, Москва продолжит борьбу за обеспечение его права на справедливое судебное разбирательство и воспользуется оставшимися в арсенале юридическими инструментами.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в Хельсинки обвинили Тордена в якобы совершенных в 2014 году пяти военных преступлениях в Донбассе и приговорили к пожизненному заключению. На тот момент россиянин являлся замкомандира диверсионно-штурмовой группы «Русич», участвовавшей в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик.

Согласно выдвинутым обвинениям, бойцы «Русича» ликвидировали 22 военных украинских формирований и ранили еще четверых. Они также ввели противника в заблуждение, подняв над КПП украинский флаг, а затем обстреляли грузовик и легковой автомобиль, в том числе ракетой. Торден вину отрицает.

В тот же день в посольстве РФ в Финляндии отметили, что финское правосудие устроило над россиянином «позорное судилище». Уточняется, что адвокаты настаивают на недостаточности предоставленных доказательств и решительно настроены обжаловать решение суда.