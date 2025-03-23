Нефтекамск, Башкирия, 23 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание в одном из торговых комплексов Нефтекамска на площади 500 кв. метров. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Пожар в Нефтекамске локализован на 500 квадратах. К тушению привлечены более 40 сотрудников и 16 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Позднее в МЧС сообщили, что из ТК «Центральный» было эвакуировано 265 человек, в результате пожара нет пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта в торговом комплексе в Нефтекамске вспыхнул пожар. Уточнялось, что силы и средства для тушения возгорания были привлечены по повышенному рангу возгорания. Сотрудники спасательных служб провели эвакуацию посетителей и персонала торгового комплекса.