Москва, 23 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Россия по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке». Это подтверждают данные национальных статистических служб.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Первое место заняла Индия, показав самый большой рост экономики, при том что ее темпы роста замедлились до 6,7% с 8,8% в календарном 2023 году. На втором месте оказались сразу две страны — Китай и Индонезия. ВВП этих государств увеличился на 5%. Об этом сообщило 23 марта «РИА Новости» со ссылкой на статистику.

Россия, замыкая тройку лидеров, второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1%. В пятерку также вошли Бразилия с ростом ВВП в 3,4% с 3,2% и Турция, которая при этом столкнулась с заметным замедлением темпов роста экономики с 5,1% в позапрошлом году до 3,2%.

Среди крупных экономик, по данным аналитиков, спад в 2024 году показали только Аргентина и Германия. Причем показатели этих стран падают уже второй год подряд. Так, в Аргентине ВВП сократился на 1,7% после 1,6% годом ранее. Экономика ФРГ, столкнувшаяся с проблемами из-за антироссийских санкций и конкуренции Китая на ключевых рынках, уменьшилась за прошлый год на 0,2% после 0,3% в позапрошлом году.

Саудовская Аравия, напротив, вернулась к рост экономики и увеличила ВВП на 1,3% по итогам прошлого года.

Другие страны G20 остались примерно на том же уровне или немного замедлили свое развитие. Без изменений остались экономики Италии (0,7%), Франции (1,1%) и Канады (1,5%). Падение темпов развития экономики зафиксировано в Японии — сразу в 19 раз, до 0,1%, Австралии — вдвое, до 1%, а также по 0,1% снижение наблюдается в ЮАР (0,6%) и США (2,8%).

Ранее в России также зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди стран G20. Доля нетрудоустроенного населения в прошлом году в РФ оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значением за всё время статистических наблюдений. В 2023 году этот показатель составлял 3%. Далее в рейтинге идут Япония и Мексика с зафиксированным уровнем безработицы в 2,4%. За 2023 год этот показатель сократился на 0,1% и 0,2% соответственно. В остальных странах G20 уровень безработицы превысил 3%.

Согласно данным национальных статистических служб, российская экономика обогнала по темпам развития страны «Группы семи» (G7), несмотря на санкционное давление. В то время как ВВП России вырос на 4,1%, члены G7 в большинстве своем едва преодолевали 1% роста. Председатель правительства Михаил Мишустин добавил, что общий размер ВВП в 2024 году составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обозначил основные экономические задачи правительства в 2025 году. В них вошли снижение инфляции и выход на траекторию устойчивого роста экономики. При этом глава государства назвал хорошими результаты работы правительства в прошлом году.