Москва, 23 марта, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам заключения за попытку перепродать украденные сладости, в числе которых батончики Snickers, Bounty и другие. Информация об этом содержится в судебных документах.

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Установлено, что фигурант договорился с неизвестным о покупке 20 т похищенной продукции по цене ниже закупочной. Товар был оплачен и получен.

По словам самого покупателя, за несколько дней до сделки некий мужчина, связавшись с ним, рассказал о планируемом оптовом завозе кондитерских изделий на один из столичных рынков. Образцы товара ему показали в не оборудованном специально для перевозки авто, но, несмотря на возникшие подозрения, обвиняемый решил оплатить заказ. Позднее фигуранту сообщили, что заказ загружен и готов к доставке.

«В середине следующего дня ему позвонил его партнер, который сообщил, что машина с товаром пропала, а также то, что транспортировку осуществлял не тот автомобиль, который был указан в договоре», — цитирует выдержку из документов «РИА Новости».

Подсудимый в результате признал вину частично, подчеркнув, что изначально не знал о преступном происхождении продукции. Его обвинили в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем группой лиц по предварительному сговору.

Суд принял во внимание положительные характеристики, поставки гумпомощи участникам спецоперации и помощь детским домам.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Томске в суд направили дело серийного похитителя шоколада и сливочного масла. В период с сентября 2022 по ноябрь 2024 года он неоднократно выносил под одеждой определённую продукцию супермаркетов. В числе украденного оказались 368 плиток шоколада, 160 упаковок сливочного масла, 83 пачки сыра и другие товары. Часть из них он продавал прохожим на улице.