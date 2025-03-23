Нефтекамск, Башкирия, 23 марта, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Магазин бытовой техники горит в торговом комплексе в Нефтекамске, проведена эвакуация посетителей и персонала. Об этом 23 марта сообщает МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что силы и средства для тушения возгорания привлечены по повышенному рангу пожара. Спасатели эвакуировали посетителей и персонал торгового комплекса.

«Пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта при пожаре в продовольственном магазине в Иваново погиб мужчина. Площадь пожара составила 30 кв. м.

21 марта в Карелии вспыхнул пожар, жертвами которого стали четыре человека. В частной бане в деревне Сибово в Медвежьегорском районе взорвался газовый баллон, строение загорелось. Три человека погибли на месте, еще двое получили ожоги. Один из пострадавших умер в больнице.