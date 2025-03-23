Москва, 23 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. За два года россияне с зарплатой выше 200 тыс. рублей могут накопить на инвестиции в недвижимость, откладывая деньги на депозиты. Такое мнение 23 марта высказал председатель Союза пенсионеров России и бывший первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Он уточнил, что банковские вклады на сегодняшний день являются самым выгодным инструментом для накопления денег.

«Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты. За пять лет сбережения могут вырасти в два раза — это существенно», — подчеркнул сенатор в беседе с kp. ru.

Так, Рязанский рассчитал, что если доход человека составляет 230 тыс. рублей в месяц, то вместо того, чтобы надеяться на пенсионные баллы, россиянину лучше откладывать с зарплаты 150 тыс. рублей на депозит. При сегодняшних процентных ставках в банках доход от вклада будет равен примерно 2 млн рублей, при условии, что человек будет пополнять вклад каждый месяц.

Таким способом, по мнению сенатора, будущий пенсионер сможет накопить на вкладах до 4 млн рублей. Этой суммы, как заявил Рязанский, хватит для инвестиции в недвижимость, которую потом можно будет сдавать и получать таким образом прибавку к пенсии.

Сенатор уверен, что такая стратегия позволит россиянам без жесткой экономии получать дивиденды в скором будущем.

Ранее, 22 марта, в Госдуме назвали три условия для получения пенсии в 100 тыс. рублей. Для таких пенсионных выплат необходимо получать официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, иметь непрерывный стаж 64 года и отсрочить выход на пенсию до 75 лет.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 марта заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. По его словам, это возможно с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).