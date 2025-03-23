Россиянам рассказали, как быстрее всего накопить на пенсию
Сенатор Рязанский посоветовал открывать депозиты и копить на недвижимость
Москва, 23 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. За два года россияне с зарплатой выше 200 тыс. рублей могут накопить на инвестиции в недвижимость, откладывая деньги на депозиты. Такое мнение 23 марта высказал председатель Союза пенсионеров России и бывший первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он уточнил, что банковские вклады на сегодняшний день являются самым выгодным инструментом для накопления денег.
«Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты. За пять лет сбережения могут вырасти в два раза — это существенно», — подчеркнул сенатор в беседе с kp. ru.
Так, Рязанский рассчитал, что если доход человека составляет 230 тыс. рублей в месяц, то вместо того, чтобы надеяться на пенсионные баллы, россиянину лучше откладывать с зарплаты 150 тыс. рублей на депозит. При сегодняшних процентных ставках в банках доход от вклада будет равен примерно 2 млн рублей, при условии, что человек будет пополнять вклад каждый месяц.
Таким способом, по мнению сенатора, будущий пенсионер сможет накопить на вкладах до 4 млн рублей. Этой суммы, как заявил Рязанский, хватит для инвестиции в недвижимость, которую потом можно будет сдавать и получать таким образом прибавку к пенсии.
Сенатор уверен, что такая стратегия позволит россиянам без жесткой экономии получать дивиденды в скором будущем.
Ранее, 22 марта, в Госдуме назвали три условия для получения пенсии в 100 тыс. рублей. Для таких пенсионных выплат необходимо получать официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, иметь непрерывный стаж 64 года и отсрочить выход на пенсию до 75 лет.
Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 марта заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.
Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. По его словам, это возможно с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).