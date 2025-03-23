Москва, 23 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту расположения, предположительно, иностранных военных украинских формирований в Вышгороде в Киевской области. Об этом 23 марта сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных», — написал он в своем Telegram-канале.

Подпольщик уточнил, что в этом направлении проследовали экипажи скорой помощи на импортных автомобилях, в которых, по информации сопротивления, установлена очень серьезная аппаратура и которые обслуживаются иностранными медиками.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Лебедев рассказал, что армия России ударом беспилотника обесточила ремонтную базу военной техники украинских войск на запорожском направлении. По его словам, в результате этого удалось нанести серию ударов по военным объектам противника.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 21 марта рассказал о как минимум шести взрывах, прогремевших во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Он уточнил, что в самом городе и его ближайшем пригороде расположены военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий.

В Минобороны ранее в этот же день сообщили, что российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам украинской армии. В ходе ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских бойцов.