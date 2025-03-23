Москва, 23 марта, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Аномально высокое атмосферное давление 764 мм рт. ст. прогнозируется 23 марта в Москве. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром антициклона, благодаря чему барометры к 10:00 мск покажут аномально высокие 764 мм рт. ст., а значит, вероятен повтор рекорда 1943 года (1018,8 гПа)», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Днем 23 марта воздух прогреется до +8°C. Ожидается восточный и юго-восточный ветер скоростью 2–7 метров в секунду. В ночь на 24 марта похолодает до –2 °C.

По его словам, воскресенье в Москве будет комфортнее субботы, сохранится малооблачная и сухая погода.

«И если земная погода спокойная, то космическая, напротив. На Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что возмущения земной магнитосферы вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 22 марта рассказал, что в последнюю неделю месяца в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков. По его словам, в понедельник, 24 марта, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до –1…–3 °C, днем воздух прогреется до +11…+13 °C.