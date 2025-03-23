Якутск, 23 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. В Якутии для бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО) предусмотрена уникальная программа «Якутия — Земля героев», по которой героем можно стать и в мирной жизни. Речь идёт о проекте, дающем возможность получить ключевые должности в органах государственной и муниципальной власти, а также — государственных учреждениях и предприятиях. Или же принять участие в реализации значимых проектов, направленных на развитие Якутии. Набор кандидатов завершился 21 марта, всего поступило 583 заявки. По словам главы Якутии Айсена Николаева, о большой востребованности программы говорит также то, что интерес к ней проявили не только представители всех уголков Якутии, но и других регионов страны.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Программа «Якутия — Земля героев»

«Программа создана для того, чтобы поддержать наших защитников и помочь им применить свой опыт, силу и лидерские качества на благо родной республики», — сказал Айсен Николаев. Пожелав всем участникам удачи, он высказал уверенность, что они и дальше будут преданно служить Якутии и России — уже в новом деле, с тем же мужеством и верой в Победу.

Уже с 24 марта у участников программы «Якутия — Земля героев» начнётся онлайн-тестирование, а потом — личное собеседование. Тех, кто пройдёт отбор, ждёт обучение: 25 первых слушателей должны быть отобраны к началу июня на очную программу обучения. Ещё 25 человек из числа тех, кто сегодня находится в зоне СВО, попадут в резерв программы и смогут пройти обучение после возвращения домой.

Программа обучения включает в себя очные образовательные модули. Слушатели будут изучать государственную политику, современные технологии управления, региональную экономику и финансы, региональное и муниципальное управление, а также основы управления персоналом. В качестве лекторов и экспертов программы будут привлечены опытные спикеры из числа ключевых руководителей государственного сектора республики.

В межмодульное время слушатели будут проходить дистанционное обучение на платформе ВШИМ. Также для них будут организованы стратегические сессии, тренинги, мастер-классы, стажировки в органах государственной и муниципальной власти, государственных учреждениях и компаниях. Это позволит им не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, работая над реальными проектами и задачами, развивать свои гибкие навыки и личностные компетенции.

Важным элементом программы является индивидуальная работа с наставниками. Каждому слушателю назначается наставник из числа опытных руководителей органов власти, предприятий и общественных организаций. Наставники помогут участникам определить их карьерную траекторию, дадут рекомендации по профессиональному развитию и поддержат их на всех этапах обучения.

По итогам обучения продолжительностью один год слушатели, успешно завершившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке и будут включены в единый кадровый резерв региона участников СВО.

Участниками могут стать военнослужащие и ветераны СВО со средним профессиональным или высшим образованием, имеющие опыт управления людьми. Ограничений по возрасту нет.

Как уже сообщало ИА Регнум, кадровая программа «Якутия — Земля героев» проводится по аналогии с федеральным проектом «Время Героев», инициированным президентом Владимиром Путиным.