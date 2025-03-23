Прага, 23 марта, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности направить свои войска на территории Украины в составе «миротворческого» контингента стран Европы.

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«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью», — завил он 23 марта в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Павел уточнил, что Чехия готова принять участие в «миротворческой» миссии, если соберется сильная группа стран Европы, которые будут готовы предоставить украинской стороне гарантии безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта газета Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить военных ООН на украинскую территорию под видом миротворцев. Отмечалось, что он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером прилагают усилия для привлечения стран Евросоюза к переброске своих войск на Украину после завершения конфликта.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард позднее в этот же день объявил, что британская сторона направит на Украину своих военных из стран Прибалтики, где, по его словам, находятся около 2,6 тыс. британских военнослужащих. Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 марта на это ответил, что миротворцы ООН не смогут защитить Украину и эта мера не сможет стать своего рода гарантией безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще в феврале отметил, что российская сторона не давала согласия на отправку иностранных войск на территорию Украины, а для размещения миротворцев требуется одобрение как от Киева, так и от Москвы. Дипломат также назвал обсуждение этой идеи лукавой попыткой вновь накачать киевский режим оружием.

Вечером 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили разрешение вооруженного конфликта на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что в разговоре тему потенциальной отправки на Украину миротворцев никто не поднимал.