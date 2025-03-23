Белград, 23 марта, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Лидеры массовых протестов в Сербии обучены и проплачены западными странами. Об этом 23 марта заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Вулин отметил, что не согласен с тем, что в организации массовых манифестаций в Сербии не видно денежных вливаний.

«Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное? Речь идет об очень больших финансовых средствах, и это видно», — привело его слова «РИА Новости».

По мнению вице-премьера республики, студенты не смогли бы все так хорошо организовать, протесты в Сербии были поддержаны оппозиционными политических партиями и западными спецслужбами, с самого начала принимающими в этом активное участие.

«Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были «куплены» кем-то. Но их «вожди» организованы, обучены и проплачены», — добавил Вулин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта вице-премьер Сербии заявил, что власти республики не позволят организовавшим протесты в Белграде спецслужбам Запада совершить в стране цветную революцию. По его словам, такие действия западных стран связаны с позицией Сербии в отношении России.

Ранее, 21 марта, Вулин поблагодарил российские спецслужбы за предоставление информации, помогающей противостоять попыткам осуществить цветную революцию в Сербии. По его словам, Москва и Белград ранее договорились о сотрудничестве в этой сфере и наладили хорошую коммуникацию.

Массовые протестные акции в Сербии начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, после чего оппозиция потребовала наказания виновных в инциденте. Очередная крупная манифестация состоялась в Белграде 15 марта, в ходе нее пострадали 56 человек.