Иваново, 23 марта, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Мужчина погиб при пожаре в продовольственном магазине в Иваново. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ГУ МЧС по Ивановской области

В Иваново 23 марта загорелся магазин на 2-й Отрадной улице. Пожарные ликвидируют возгорание. Площадь пожара составила 30 кв. м.

«К сожалению, погиб мужчина в возрасте 53 лет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта в Карелии вспыхнул пожар, жертвами которого стали четыре человека. В частной бане в деревне Сибово в Медвежьегорском районе взорвался газовый баллон, строение загорелось. Три человека погибли на месте, еще двое получили ожоги. Один из пострадавших умер в больнице.