Анкара, 23 марта, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула потребовала арестовать 61 человека по уголовному делу о коррупции и связях с террористами, главным фигурантом в котором является оппозиционный стамбульский мэр Экрем Имамоглу. Об этом 23 марта сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на данные следствия.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Уточняется, что в 05:35 (совпадает с мск) суд начал допрос Имамоглу, ранее не признавшего обвинения в свой адрес. При этом прокуратура требует для мэра Стамбула меры пресечения в виде ареста, решение по этому вопросу будет принято в течение ближайшего времени.

При этом в суде вместе с Имамоглу находятся его супруга и сын, а также лидер главной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, членом которой является мэр Стамбула.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта стало известно, что турецкие правоохранители задержали более 300 человек в ходе вечерних протестов против задержания Имамоглу. Уточнялось, что на одного из сотрудников правопорядка было совершено нападение с кислотой. При этом в ночь на 23 марта полиция применила в отношении протестующих в Стамбуле слезоточивый газ.

Утром 19 марта мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд. В его резиденции прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

22 марта, более 200 тысяч человек пришли на протестный митинг у мэрии города. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь назвал действия протестующих незаконными и недемократическими, добавив, что нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего нельзя добиться.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После его задержания власти Турции запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.