Москва, 23 марта, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Об этом 23 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками», — процитировал Петренко Telegram-канал СК РФ.

Она сообщила, что эвакуированные мирные жители Суджи находятся в пунктах временного размещения. Военные следователи работают с ними, проводя сбор доказательств преступлений ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955068" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях ВСУ в Курской области

Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Боевики целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

«Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц», — уточнила Петренко.

Следственный комитет установит и привлечет к ответственности всех представители ВСУ, причастных к перечисленным преступлениям, резюмировала представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, жительница села Казачья Локня в Курской области рассказала, что 21 августа украинские боевики жестоко пытали и убили российского военного. В том же селе украинцы расстреляли в спину мужа местной жительницы, который шел в продуктовый магазин.

Украинские вооруженные формирования совершили нападение на Курскую область 6 августа. Российские военные вытеснили ВСУ к приграничью. В последнее время российские военнослужащие провели ряд стремительных эффективных операций против ВСУ в Курской области. Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.