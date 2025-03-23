В Великобритании заявили, что Украина переживает оружейную революцию
The Times: Украина переживает революцию в сфере огнестрельного оружия
Лондон, 23 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Украина импортирует больше вооружений, чем любая другая страна, и переживает революцию в сфере огнестрельного оружия, что после окончания конфликта может обернуться проблемами для всего мира. Об этом 22 марта написала британская газета The Times.
«Торговцы оружием внимательно следят за прекращением огня на Украине, и то, что произойдет после войны, может откликнуться во всем мире», — говорится в публикации.
Отмечается, что никому не известно, какое количество оружия сейчас циркулирует на Украине и что с ним будет после завершения конфликта. По мнению экспертов, это оружие потом окажется в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.
Как сообщало ИА Регнум, 21 марта издание Journal du Niger написало, что на позициях террористов в Нигере нашли украинские минометы М120 «Молот». Боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) (джихадисткая вооруженная группировка, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» — организации, деятельность которой запрещена в РФ) несколько дней обстреливали из них позиции правительственных войск страны у населенных пунктов Макалонди и Мосипага в регионе Тиллабери.
В начале августа 2024 года Нигер заявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористических группировок. Власти африканской страны также объявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с агрессией со стороны Украины.