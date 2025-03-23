Лондон, 23 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Украина импортирует больше вооружений, чем любая другая страна, и переживает революцию в сфере огнестрельного оружия, что после окончания конфликта может обернуться проблемами для всего мира. Об этом 22 марта написала британская газета The Times.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Торговцы оружием внимательно следят за прекращением огня на Украине, и то, что произойдет после войны, может откликнуться во всем мире», — говорится в публикации.

Отмечается, что никому не известно, какое количество оружия сейчас циркулирует на Украине и что с ним будет после завершения конфликта. По мнению экспертов, это оружие потом окажется в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта издание Journal du Niger написало, что на позициях террористов в Нигере нашли украинские минометы М120 «Молот». Боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) (джихадисткая вооруженная группировка, называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» — организации, деятельность которой запрещена в РФ) несколько дней обстреливали из них позиции правительственных войск страны у населенных пунктов Макалонди и Мосипага в регионе Тиллабери.

В начале августа 2024 года Нигер заявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористических группировок. Власти африканской страны также объявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с агрессией со стороны Украины.