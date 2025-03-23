Киев, 23 марта, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Воюющие на стороне украинских формирований американские наемники начали просить прекращения огня. Об этом написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — говорится в публикации.

Отмечается, что наемники из США пожаловались на огромные потери, а военный медик команды «Дельта» рассказал об операции, которая для его роты закончилась потерями 90% личного состава.

«Я помню, как смотрел на один подсолнух, который был выше сорняков, <…> думая, что мы все здесь истечем кровью и умрем», — рассказал он изданию.

По словам автора статьи, смена позиции Вашингтона по конфликту на Украине после прихода к власти президента США Дональда Трампа оказалась ударом для американских наемников в рядах украинских войск.

«Был момент, когда я подумал, что мы на самом деле собираемся пойти войной на Америку. Это было похоже на Приказ 66 из «Звездных войн» [где джедаи объявлены предателями Империи и был отдан приказ их убить]. Это было похоже на: «О, черт, все мои друзья сейчас попытаются меня убить», — заявил газете 25-летний наемник с позывным Датч.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года американского наемника украинской армии Майкла Пола Малдонадо заочно приговорили к 14 годам заключения. В конце июля в России заочно осудили наемников из Грузии и Латвии, воевавших на стороне киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин 12 марта напомнил, что воюющие на стороне украинских боевиков иностранные наемники не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными. Глава СК РФ Александр Бастрыкин 3 марта рассказал, что в рядах украинских формирований против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников.