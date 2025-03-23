Вашингтон, 23 марта, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Украинские националисты могут устроить правительству главы киевского режима Владимира Зеленского военный переворот в случае, если оно не будет придерживаться желательного для них курса. Такое мнение 23 марта высказал профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро.

РИА Новости

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — заявил он в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

Эксперт пояснил, что наблюдающиеся на территории Украины беззаконие и раскол среди самих украинских националистов уже вылились в увеличение насилия, включая несколько убийств, в том числе скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион и одесского радикального националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, что давление на Зеленского после его высказываний об «успешной» операции в Курской области может привести к государственному перевороту на Украине. По его словам, заявления главы киевского режима на фоне проигранного конфликта становятся все более абсурдными.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин 8 марта в беседе с ИА Регнум заявил, что считает возможным госпереворот на Украине. Эксперт отметил, что в этом случае бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не станет той фигурой, на которую будет сделана ставка.