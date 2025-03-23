Астрахань, 23 марта, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Обломки беспилотника повредили жилое здание и автомобиль в Астраханской области. Об этом 23 марта сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Атака дронов зафиксирована на севере Астраханской области. Губернатор отметил, что службы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали штатно, отбив атаку.

«По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадали жилое строение, автомобиль», — сообщил Бабушкин в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили над территорией страны 59 дров ВСУ. Из них над Астраханской областью уничтожено 20 дронов.