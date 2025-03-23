Лондон, 23 марта, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не в состоянии предоставить Украине обещанную помощь из-за нехватки у последнего ресурсов для этого. Об этом 22 марта написало британское издание Unherd.

NEIL HALL/EPA/ТАСС Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Энтузиазм премьер-министра по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль <…> линии фронта [в конфликте на Украине]», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, на данный момент у Великобритании нет возможностей для эффективного задействования своих ресурсов — ни на море, ни в небе. При этом, хотя НАТО всегда рассчитывало на превосходство в воздухе на Украине, сложилась бы совершенно иная ситуация, так как все еще непонятно, смогут ли военные пилоты из стран Европы в случае необходимости оказать сопротивление Воздушно-космическим силам России.

Отмечается, что британский военный флот также не может являться преимуществом из-за технического состояния своих кораблей, находящихся сейчас либо на обслуживании, либо на длительном ремонте.

В результате единственным вариантом для Стармера и «коалиции желающих» помочь Киеву, помимо громких высказываний, остается патрулирование воздушного украинского пространства на самолетах, каковых у британских властей не имеется в необходимом для этого количестве, уточнил автор материала.

«Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад», — сыронизировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта представитель Стармера заявил об интенсификации Лондоном работы по формированию «миротворческих сил» для отправки на Украину. По его утверждению, представители британского военного руководства на следующей неделе планирует встретиться для обсуждения действий воинского контингента, который якобы может быть направлен на Украину.

Премьер-министр Великобритании 20 марта выступил с утверждением, что сроки возможного размещения миротворцев на Украине якобы становятся более понятными на фоне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Дипломат назвал эту инициативу лукавой попыткой Запада вновь накачать киевский режим оружием.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.