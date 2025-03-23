На территории, освобожденной от Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, идёт эвакуация тел украинских боевиков. О том, что их трупы складывают в пакеты и увозят, сообщил «РИА Новости» 22 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. Также генерал-лейтенант подчеркнул, что умерший украинский военнослужащий не является врагом, а с телом человека необходимо обращаться гуманнее. Исходя из данных, обнародованных президентом Владимиром Путиным в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой 12 марта, в курском приграничье враг потерял уже свыше 68 тыс. военнослужащих. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1123-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Комментируя потери ВСУ в Курской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале 23 марта также отметил, что трупов там действительно очень много. И, поскольку боевики бросили своих, он задался вопросом: «Неужели они оскотинились до такой степени? Чтобы выжить — надо попасть в плен к русским, чтобы банально быть похороненным — надо, чтобы русские тебя нашли».

Боевики ВСУ ворвались в Курскую область 6 августа 2024 года. Тех, кто противодействует России в Курской области, Верховный главнокомандующий назвал террористами и поставил задачу окончательно разгромить противника. Также глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — отмечал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 19 марта.

О готовности к выполнению президентского приказа по созданию такой санитарной зоны в Сумской области известил 23 марта Telegram-канал группировки войск «Север». Также российские бойцы отмечают, что даже американское военно-политическое руководство признаёт незавидное положение киевских боевиков, поправших в окружение на Курской земле, но родственники оккупантов через социальные сети продолжают требовать от командования поставок продуктов питания.

«Россия сейчас имеет преимущество на поле боя, потому что они окружили более 2500 военных. Они отлично окружены», — заявлял 18 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

На то, что операция «Поток» Вооружённых сил России привела к самовольному отступлению подразделений ВСУ из Курской области, указывает 22 марта американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военнослужащего, по словам которого «Поток» спровоцировал панику в рядах ВСУ.

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