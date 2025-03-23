Москва, 23 марта, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры подготовки штурмовиков группировок войск «Центр» и «Восток» ВС России в тыловой зоне спецоперации.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Военнослужащие под руководством опытных инструкторов отрабатывают захват опорных пунктов и блиндажей противника, зачистку лесополосы, а также передвижение боевыми двойками и тройками», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что действия российских штурмовиков корректируются с воздуха при помощи беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта президент России Владимир Путин назвал российских офицеров опорой страны. Он добавил, что в боевых условиях проявляются их лучшие качества. Глава государства отметил важность поддержки тех, кто сегодня защищает страну. Путин высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер неоднократно называл участников СВО «своими ребятами». Он внимательно вникает во все проблемы участников СВО.