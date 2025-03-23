Берлин, 23 марта, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Множество молодых жителей ФРГ не знают, что их в будущем сможет спасти от долгов на фоне решения немецких властей отменить потолок госдолга страны и увеличить оборонные расходы. Об этом 22 марта сообщил немецкий телеканал Welt.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы», — пожаловался в беседе с телеканалом Леон Армтропф, говоря о трудном положении, в котором из-за решения политиков Германии оказались он и его сверстники.

Уточняется, что нынешняя молодежь ФРГ в дальнейшем вынуждена будет выплачивать гигантские долги, которые разрешили Берлину набрать немецкие законодатели.

По словам авторов публикации, немецким молодым людям повезет, если в результате изменений климата территория Германии окажется затоплена или опустошена.

«В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги», — заключили они.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом страны поправки к немецкой конституции, позволяющие увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Теперь они должны быть обнародованы в Вестнике федерального законодательства.

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 марта заявил, что поправки к конституции страны по ослаблению долгового тормоза (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. — Прим. ред.) позволят Берлину увеличить военную помощь киевскому режиму. По его словам, 4 млрд евро на это уже выделены, а после одобрения поправок к ним добавятся еще 3 млрд евро.