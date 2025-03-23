Москва, 23 марта, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Подключение к бесплатному Wi-Fi, а также использование зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое похитит личные данные владельца гаджета, включая логины и пароли. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование», — разъяснил представитель МВД в беседе с ТАСС.

Пользователям рекомендуют при подключении к общественной сети Wi-Fi ни в коем случае не вводить в Сети свои персональные данные для авторизации на различных сайтах и воздержаться от ввода платёжных данных. Кроме того, специалисты настоятельно советуют пользователям не передавать какие-либо документы, пока они подключены к бесплатному Wi-Fi, и не открывать банковские приложения и приложения, предназначенные для осуществления финансовых операций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в случае получения мошенниками доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» первым делом нужно заблокировать учетную запись, использовав для этого приложение портала или техническую поддержку МФЦ.

Голованов уточнил, что затем надо обратиться в МФЦ для выяснения того, что злоумышленники успели сделать в похищенном аккаунте, так как от этого во многом будет зависеть дальнейший алгоритм действий.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта заявил, что сейчас телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Российский лидер также назвал интересной инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта для мошенничества.