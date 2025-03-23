Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 300 человек в ходе вечерних протестов против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщило главное управление безопасности.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых», — сказано на странице управления в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что на одного из сотрудников правопорядка напали с кислотой. О его состоянии управление не информирует.

Помимо этого, ночью 23 марта сообщалось, что полиция применила в отношении протестующих в Стамбуле слезоточивый газ.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

22 марта в Стамбуле более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии города. По данным МВД Турции, известно о 343 задержанных участниках акций протеста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.