Ростов-на-Дону, 23 марта, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск в шести районах Ростовской области. Об этом 23 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Виталий Аньков/РИА Новости

«За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области», — отметил Слюсарь.

В хуторе Клюковка Тарасовского района при падении беспилотника пострадало остекление в частном жилом доме. Среди жильцов раненых нет. Информация об иных последствиях на земле в результате атаки вражеских дронов уточняется.

Всего в ночь на 23 марта в Ростовской области ликвидировано 29 беспилотников Вооружённых сил Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб человек. На место трагедии выехали сотрудники МЧС и МВД.

Вечером 21 марта два человека пострадали при атаке украинского дрона на один из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. 36-летний мужчина находится в реанимации, 33-летней женщине помощь оказали амбулаторно. В результате атаки вражеских беспилотников повреждения получили 16 квартир.

Помимо этого, силы ПВО ночью 22 марта отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Кроме того, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.