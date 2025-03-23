Москва, 23 марта, 2025, 07:25 — ИА Регнум. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили 59 украинских БПЛА. Об этом утром 23 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 29 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 20 БПЛА — над Астраханской областью, по три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два БПЛА подавлены над Крымом, и по одному беспилотнику уничтожены над Курской и Саратовской областями.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 марта украинских БПЛА атаковал в Ростовской области автомобиль, в результате чего погиб один человек. Помимо этого, по информации врио главы региона Юрия Слюсаря, ночью были отражены массированные атаки БПЛА в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области. Один украинских беспилотник упал в хуторе Каюковка Тарасовского района, в результате чего в одном частном доме выбило стекла. Никто не пострадал.

За ночь 22 марта ВС России ликвидировали 47 украинских дронов. Над Воронежской областью сбили 12 БПЛА, над Белгородской — 11, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской областью. Кроме того, по одному беспилотнику российские силы ПВО сбили над Брянской, Курской и Самарской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.