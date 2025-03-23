Вашингтон, 23 марта, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Для более чем 530 тысяч мигрантов планируют отменить временный юридический статус власти США. Об этом 22 марта сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить действие программ временного пребывания в стране для прибывших по специальной программе, которую ввёл бывший американский лидер Джозеф Байден. Программа позволяла при наличии американского спонсора въехать в США и работать там в течение двух лет. Однако в 2024 году программу приостановили из опасения, что её могут использовать для разного рода мошеннических и коррупционных схем.

Если инициативу по отмене программы одобрят, то соответствующий документ опубликуют уже 25 марта, а действие самой программы временного пребывания прекратится 24 апреля. По данным NBC, временного юридического статуса в таком случае лишатся более 530 тысяч человек, прибывших в США из Никарагуа, Венесуэлы, а также с Кубы и Гаити.

При этом иностранные граждане, успевшие с помощью программы получить законный иммиграционный статус, смогут и дальше оставаться на территории США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группу из 21 венесуэльского нелегала депортировали власти США на военную базу Гуантанамо. Всех депортированных подозревают в связях с крупной венесуэльской транснациональной преступной группировкой Tren de Aragua. Однако доказательств причастности задержанных венесуэльцев к преступной банде власти США не предоставили.

Президент США Трамп призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны, используя приложение CBP Home. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получат шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США им не дадут.

16 марта суд округа Колумбия постановил прекратить массовую высылку мигрантов из США и вернуть в страну все рейсы с депортированными иностранцами. Уточняется, что запрет на высылку мигрантов носит временный характер, а именно 14 дней, пока суд не определит юридическую обоснованность применения Трампом вышеуказанного закона.