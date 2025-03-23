Александрия, США, 23 марта, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Бывший прокурор американского штата Вирджиния, 43-летняя Джессика Абер найдена мёртвой в своем доме в Александрии. Об этом 22 марта сообщает газета The Washington Post (WP).

Mark Schiefelbein/AP/TASS Джессика Абер

«Джессика Абер, опытный прокурор, ставшая одной из немногих женщин, возглавивших престижную прокуратуру США в Северной Вирджинии, скончалась ночью у себя дома в Александрии», — уточняет издание.

Причина смерти экс-прокурора не уточняется.

Джессику Абер выдвинул на должность прокурора Джозеф Байден, она проработала с 2021 по 2025 год. В январе, после вступления в должность президента США Дональда Трампа, она подала в отставку. Абер возглавляла одно из подразделений и занималась вопросами борьбы с терроризмом, организованной преступности и утечек секретных данных.

Действующий прокурор США по Восточному округу Вирджинии Эрик Сиберт указал, что каждый в округе будет брать пример с Джессики и оставаться преданным делу её жизни и стремлению к справедливости, как хотела бы она сама.