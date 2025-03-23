Москва, 23 марта, 2025, 06:49 — ИА Регнум. В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты авиарейсов. Об этом утром 23 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Arnulf Hettrich via www. imago-im/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград <…> Саратов… Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта (в 18:36 мск) временные ограничения ввели в аэропорту Казани. В 19:18 мск ограничения были сняты. Кореняко уточнял, что временные ограничения в воздушной гавани вводили для обеспечения безопасности полетов.

Утром 20 марта ограничения вводили в международных аэропортах Самары и Саратова.