Газа, Палестина, 23 марта, 2025, 05:51 — ИА Регнум. В результате ракетного удара ВМС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб член политбюро радикального палестинского движение ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга. Об этом заявил палестинский телеканал Al-Aqsa.

Иван Шилов ИА Регнум Члены ХАМАС

«Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов (израильских военных. — Прим. ред.) на западе Хан-Юниса», — сообщил телеканал.

По данным телеканала AlHadath, аль-Бардавиль в момент гибели был в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси. При этом движение не подтверждало гибель аль-Маваси.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта ЦАХАЛ начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между его северной и южной частями. Также было принято решение о развертывании бойцов бригады «Голани» в южной части сектора Газа для возможных боев.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесли массированные удары по объектам движения в анклаве. По информации минздрава сектора Газа, в результате ударов военных Израиля погибли 412 человек. Среди погибших — премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

Министерство иностранных дел России 18 март призвало Израиль и Палестину вернуться к переговорам. Отмечалось, что Москва сожалеет о возобновлении израильской армией военной операции в Газе. В ведомстве подчеркнули, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

21 марта глава израильского минобороны Исраэль Кац отдал приказ ЦАХАЛ занять дополнительные районы в секторе Газа.