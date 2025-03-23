Тула, 23 марта, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Количество пострадавших в массовом ДТП в Тульской области возросло до 10. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

МЧС России

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 22 марта на 198-м км автодороги М-2 «Крым» в 19:25 мск. Столкнулись четыре автомобиля.

«В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних детей», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медпомощь. ГАИ УМВД по региону устанавливает обстоятельства ДТП.

Как передавало ИА Регнум, по данным МЧС, в результате аварии в Тульской области погибла женщина, а также пострадали девять человек, включая детей трех, шести, 12 и 13 лет. Их госпитализировали.

15 марта в результате массового ДТП в Рязанской области погибли четыре человека. Авария произошла около 15:00 на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись четыре автомобиля — «Хэндай Соната», «Лада Гранта», «Киа Соренто» и «ВАЗ 2112». Два пассажира автомобиля «Хэндай» погибли на месте происшествия, один пострадавший скончался по пути в медучреждение, а другой — в реанимации. Помимо этого, сообщалось о трех пострадавших.