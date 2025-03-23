Орландо, США, 23 марта, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории тематического парка развлечений Disney’s Epcot в американском штате Флорида. Об этом 22 марта сообщил телеканал Fox 35.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что возгорание произошло вечером 22 марта по местному времени за французским павильоном в зоне «Витрина мира» на территории Всемирного центра отдыха Уолта Диснея в городе Орландо. Отмечается, что посетителей в парке было много в связи с началом весенних каникул, людей пришлось эвакуировать с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy’s Ratatouille Adventure).

Как пояснили телеканалу представители парка, причиной возгорания, вероятно, являлась неисправность в холодильном оборудовании. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто из посетителей и сотрудников парка не пострадал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар произошёл на территории ресторана «Джи Джи Гриль» в московском парке «Сокольники». Площадь горения составила около 100 кв. метров.