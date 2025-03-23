Москва, 23 марта, 2025, 05:09 — ИА Регнум. В рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) пройдет презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии. Об этом 22 марта сообщил режиссер Никита Михалков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«В апреле, бог даст, в рамках Московского фестиваля будет презентация академии и премии «Бриллиантовая бабочка». А в декабре будет первое награждение», — приводит слова Михалкова ТАСС.

Он добавил, что в первые три года премию планирует проводит для того, что «раскачать это дело». По словам режиссера, 25 стран проявили интерес к киноакадемии. Как пояснил Михалков, концепция проекта подразумевает не фестиваль, а «дорогостоящую академическую историю».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года президент России Владимир Путин назвал МККФ настоящим праздничным событием культурной жизни России. Он отметил богатую конкурсную программу фестиваля и выразил уверенность, что мероприятие традиционно будет проходить в дружеской атмосфере и поможет укреплению связей, а также популяризации искусства.

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, но его прекратили проводить с началом Великой Отечественной войны. В 1959 году традицию проведения кинофестиваля в Москве возобновили и с этого года начали проводить нумерацию конкурсов.