Ростов-на-Дону, 23 марта, 2025, 04:25 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб человек, сообщил рано утром 23 марта врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

К настоящему моменту личность погибшего не установлена. На место трагедии выехали службы МЧС и МВД, отметил врио главы области.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта мирная жительница из села Верхняя Криница в Васильевском муниципальном округе Запорожской области ранена в результате атаки дрона украинских формирований. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Вечером 21 марта два человека пострадали при атаке украинского дрона на один из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. На тот момент в регионе отражали атаку вражеских беспилотников.