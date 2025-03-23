Вашингтон, 23 марта, 2025, 04:23 — ИА Регнум. Более 400 человек протестовали против действий американского предпринимателя и директора департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска у шоурума автомобилей Tesla в городе Роквилл американского штата Мэриленд. Об этом 22 марта сообщил телеканал CNN.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

"Демонстрация, которая началась около 11:00 по восточному времени (19.00 мск) возле шоурума Tesla в Роквилле штата Мэриленд, привлекла толпу из более чем 400 человек - примерно столько же, сколько и на прошлой неделе, но это резкий рост с начала кампании", - уточняет телеканал.

Протесты организовывает движение Tesla Takedown, его участники требуют от американцев продать автомобили и акции Tesla в знак несогласия с действиями Маска, в особенности с его работой на посту главы DOGE. Отмечается, что протестные акции состоялись в 90 шоурумах Tesla.

Движение Tesla Takedown появилось в начале года, его инициаторами стали американский актер Алекс Уинтер и преподаватель по журналистике Бостонского университета Джоан Донован. Протесты, организованные движением, продолжаются уже пятую неделю и состоялись в 28 американских штатах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди, власти США считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы DOGE Илона Маска.

Сам миллиардер назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране.

В феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.

В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.