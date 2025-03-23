Стамбул, Турция, 23 марта, 2025, 03:51 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Стамбула попросила суд арестовать мэра города Экрема Имамоглу, ранее задержанного по подозрению в коррупции и терроризме. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Depo Photos/Globa Look Press Экрем Имамоглу

Отмечается, что суд еще не принял решение по ходатайству прокуратуры. Помимо Имамоглу, суд попросили арестовать и других фигурантов дела. Ожидается, что решение будет вынесено утром воскресенья, 23 марта.

Всего в рамках расследования дела о коррупции и терроризме были задержаны 90 подозреваемых.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

22 марта в Стамбуле более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии города. По данным МВД Турции, известно о 343 задержанных участниках акций протеста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.