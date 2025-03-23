Вашингтон, 23 марта, 2025, 03:42 — ИА Регнум. О существовании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) крупной политической партии, якобы призывающей уничтожать белое население, заявил американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск 22 марта в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как пояснил Маск, крупная политическая партия в ЮАР активно призывает к геноциду белых и накануне прошло мероприятие, где члены партии открыто скандировали лозунги, призывающие к насилию в отношении белых фермеров. Видеозапись с мероприятия миллиардер прикрепил к публикации.

«Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?» — добавил Маск.

Кроме того, по словам предпринимателя, у него возникли проблемы с получением лицензии на работу в ЮАР спутниковой системы Starlink, так как он не темнокожий, а это якобы противоречит приоритетам государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, принятый в стране закон об экспроприации обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле и не является инструментом конфискации. Рамафоса заявил, что ЮАР является конституционной демократией, которая «глубоко укоренена в верховенстве закона, справедливости и равенстве».

В ЮАР в январе приняли закон, который разрешает изымать землю в случаях, когда она не используется или её перераспределение отвечает общественным интересам. Нововведение направлено на исправление ошибок, совершённых в ЮАР во время апартеида, когда у чёрных отбирали землю и насильно переселяли их на определённые территории.